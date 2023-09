Karagdagang EDCA sites pinag-uusapan ng Pilipinas at US

Watch more on iWantTFC

Pinag-uusapan nang dagdadagan pa ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Sa mga aprubado naman nang EDCA sites ay dinagdagan pa ang mga proyekto, ayon kay US Indo-Pacific Commander John Aquilino, na nasa bansa para sa taunang Mutual Defense Board-Security Engagement Board meeting sa Camp Aguinaldo. Sabi ni Gen. Romeo Brawner, Armed Forces Chief of Staff, ang mga EDCA sites na tinutukoy ay mga kampo o base ng Pilipinas na maaaring buksan para sa "shared use" sa mga aktibidad gaya ng mga pagsasanay. -- Ulat ni Raya Capulong