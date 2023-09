Cellphone snatcher tiklo matapos ma-trace ang motorsiklo

Watch more on iWantTFC

Tiklo ang isang cellphone snatcher na nanghablot ng cellphone ng isang estudyante sa Barangay West Fairview, Quezon City, noong Lunes ng hapon.

Batay sa paunang imbestigasyon mula sa Fairview Police Station, naaresto nila kagabi ang suspek matapos makatanggap na retrato ng motorsiklo ng suspek, mula sa mga nakakita sa krimen.

Ginamit ito ng mga awtoridad para matunton ang lalaki sa Barangay Sta. Lucia nitong Miyerkoles ng gabi.

"Nagrequest tayo sa LTO para malaman kung sino ang registered owner nito and then after several hours lumabas yung result and we conducted follow up operations," ayon kay PLt. Col. Elizabeth Jasmin, Station Commander ng Fairview PNP.

Galit naman dumulog sa estasyon ng pulis ang nanay ng 16-anyos na biktima, nang makita ang suspek, alas dyes kagabi.

"Nanghahablot ka pa may sarili ka naman cellphone oh,” sabi ng nanay ng biktima sa lalaking suspek.

Ayon sa nanay ng biktima, naglalakad ang kanyang anak na babae sa Datsun Street sa nasabing barangay. Inilabas lang aniya saglit ng kanyang anak ang cellphone para i-chat siya na pauwi na sila nang mangyari ang krimen.

"May isang motor na tumabi sa kanila ngayon bigla na lang hinablot 'yung cellphone ng anak ko. May motorista na nagmagandang loob at nakuhanan niya. Nakuha ng motorista 'yung plate number ng humablot ng cellphone," dagdag ng nanay ng biktima.

Labis aniya ang trauma na naramdaman ng kanyang anak dahil sa nangyaring insidente.

"Ngayon lang nangyari sa kanya na ganon ang sitwasyon na hinablutan siya kaya ako naman naalarma rin ako kasi syempre ang trauma ng bata dala dala niya," ayon sa nanay ng biktima.

Aminado ang suspek sa ginawang krimen, at naibenta ang cellphone sa halagang 1,500 pesos.

Nakuha rin sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala.

"Pasensya na sa kanila kasi dala ng pangangailangan hilo ako nung mga oras na yon wala akong maisip na ibang paraan kaya siguro nagawa ko yon."

Mahaharap ang suspek sa reklamong robbery snatching at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code.