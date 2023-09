Watch more on iWantTFC

Ilang linggo na lang, idaraos na ang barangay at Sangguniang Kabataan elections matapos ipagpaliban nang dalawang beses mula 2018. Alamin ang kahalagahan ng mga barangay official at mga dapat tandaan sa halalan. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Huwebes, 14 Setyembre 2023