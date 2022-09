Di lahat ng outdoor space, ligtas para alisin ang face mask: DOH

Watch more News on iWantTFC

Sa executive order ng optional na paggamit ng face mask, sinabing puwede lang itong gawin sa mga open space o outdoor setting na walang masyadong tao at may magandang bentilasyon. Kaya naman may mahalagang paalala ang Department of Health sa kung paano maituturing ang isang lugar na ligtas mag-alis ng face mask. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Miyerkoles, 14 Setyembre 2022