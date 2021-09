Imus officials humarap sa NBI dahil sa umano'y mga nawawalang bakuna

Watch more on iWantTFC

Humarap sa National Bureau of Investigation ang mga opisyal ng health office ng Imus City, Cavite. Ito'y kasunod ng reklamong may nawawalang mga COVID-19 vaccine sa kanilang tanggapan, na umano'y ibinenta sa mga pribadong kompanya at dayuhan. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 14 Setyembre 2021