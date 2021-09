Watch more on iWantTFC

May tatlo pang transaksiyon ang kompanyang Pharmally Pharmaceuticals Corp. sa Procurement Service-Department of Budget and Management (PS-DBM) na lampas P3 bilyon na hindi pa lumabas sa COA report. Samantala, inilagay na ng Department of Justice sa lookout bulletin ang dating opisyal ng PS-DBM at 7 Pharmally officials na iniimbestigahan ng Senado dahil sa umano’y kuwestiyonableng bilihan ng PPEs noong 2020. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 14 Setyembre 2021