Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Isang negosyante ang inaresto matapos umanong magpaputok ng baril malapit sa Quezon Avenue, Quezon City.



Sa inisyal na imbestigasyon, ang barangay ang nagbigay alam sa mga pulis na may nagpaputok umano ng baril sa Brgy. Sta Cruz sa kanto ng Quezon Avenue at Roosevelt Street.

Sa pagresponde ng mga pulis sa lugar, naberipika nila na ang isa sa residente sa isang gusali ang suspek. Sa background check ng awtoridad nalaman nilang nagmamay-ari ng hindi lang iisang baril ang suspek.

Dahil armado ang suspek, rumesponde ang SWAT at mismong ang hepe ng QCPD ang naging negosyador.

Ilang beses na pinakiusapan ang suspek pero nagmatigas ito. Nagdesisyon na ang mga pulis na pasukin at akyatin ang unit ng suspek sa ikatlong palapag ng gusali.

Dito muli siyang pinakiusapan ni QCPD Director Police Brig. Gen. Nicolas Torre III kaya maayos siyang sumuko sa mga pulis

Nang sumuko, nagsagawa ng “search incidental to lawful arrest” ang mga pulis at dito tumambad sa kanila ang iba’t ibang kalibre ng baril, isang shotgun, mga magazine at iba’t ibang bala.

Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspek.

Ayon kay Police Lt. Colonel. Imelda Reyes, station commander ng QCPD Police Station 2, nagalit ang suspek kaya nagpaputok ng baril.



“Nasagi kaniyang sasakyan so nagalit siya kaya siya nagpaputok and then nagreport sa barangay 'yung barangay tumawag sa station," ani Reyes.

Nasa Masambong Station ang suspek na nahaharap sa kasong alarm and scandal kung saan napapailalim ang indiscriminate firing.

May mga dokumento at lisensya umano ang lahat ng baril ng suspek.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News