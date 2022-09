Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Mula alas-3 ng madaling araw hanggang alas-9 ng gabi, nakapuwesto sa gilid ng kalsada si Sharon.

Nagtitinda siya ng mga inumin, kendi at dyaryo para may pantustos sa pangangailangan ng kaniyang tatlong apo.

Isa sa pandagdag niya sa kita simula nang magpandemya ang pagbebenta ng face mask.

Kaya naman may konti siyang pangamba nang ilabas ang kautusan na optional na lang ang paggamit ng face mask sa mga open areas.

Gayunpaman, tuloy pa rin niya itong ibebenta kahit maliit na lang ang kaniyang kikitain dito, sabi niya.

"P5 ko binebenta. Magbebenta pa rin ako. Meron pa rin naman naghahanap eh. May mga hindi nakakasakay ng MRT at [bus] carousel na walang mask," kuwento niya.

Hindi rin titigil sa pagbebenta ng mga face mask si Lyn na may pitong anak na binubuhay.

Ayon sa kaniya, kahit noong hindi pa pandemya ay marami naman ang gumagamit na rin ng face mask para makaiwas sa polusyon.

"'Yung iba, ayaw na rin mag-mask. Pero okay rin may mask, tulad dito, ang baho 'pag minsan. Wala pang lockdown, nagbebenta na ako. Mabenta sa mga construction at sa ibang naghahanap. Hindi naman ito makakaapekto. Dati na ako nagbebenta. Mabili naman, maski dati," ani Lyn.

Ang mga nagtitinda naman ng face mask sa Philcoa sa Quezon City, nanghihinayang dahil inaasahang liliit ang kanilang benta. Pero, anila, wala na silang magagawa dahil kautusan ito ng gobyerno.

May ilang nagtitindang hindi na muna kukuha ng suplay dahil marami pa silang stock. Kadalasang kumikita sila ng P1,000 kada araw, lalo't nakapuwesto sila sa overpass at madalas bilhan ng mga estudyante o nagtatrabahong nakakalimutang magsuot ng face mask.

Sa Barangay 183 sa Pasay City, marami pa rin ang gumagamit ng face mask kahit nasa labas ng bahay.

Sa mga pamilihan, meron pang mga makikitang nagbebenta ng face mask na tulad ni Hernani De Borja. Marami pa siyang stock, at aniya, ay uubusin na lang niya itong mabenta lahat.

"Ang bili ng facemask sa akin, eh makakaapekto sa aking negosyo. Pero kailangan, wala na facemask. Mas maganda kung wala na pandemic," anang De Borja.



Sa Divisoria, pinapakiusapan pa rin ang mga awtoridad na magsuot ng face mask, dahil maituturing umano itong "crowded" na lugar, ayon sa Manila Police District Dagupan PCP.

"'Pag may nakikita kami na walang suot na face mask, sinasabihan pa rin namin na hangga't maaari, kapag nasa pampublikong lugar at maraming tao, eh para sa sarili na rin nilang proteksyon, eh magsuot pa rin sila ng face mask," ani Dagupan PCP Beat Patroller John Tolentino.

"Ini-expect po namin na itong ber months is dodoble po o dadami pa yung pumupunta na mamimili dito sa Divisoria. Kaya kami, hangga't maaari, nagbabandilyo kami. Kinakausap namin yung walang suot na face mask. Para sa sarili na rin nilang proteksyon, magsuot pa rin ng face mask," dagdag niya.

Nakasaad sa ilalim ng Executive Order 3 ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na maari nang hindi magsuot ng mask sa mga lugar na may maayos na bentilasyon. Bagaman, "highly encouraged" pa rin mag-mask ang mga hindi fully-vaccinated, senior citizens, mga immunocompromised at mga estudyante.

Hindi rin dapat alisin ang mask sa mga pampublikong transportasyon at sa indoor areas.

-- Teleradyo, 13 Setyembre, 2022