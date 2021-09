Watch more on iWantTFC

MANILA – Maaaring maapektuhan ang kakayahan ng gobyerno na magbigay ng serbisyo-publiko sakaling putulin nito ang ugnayan sa Philippine Red Cross (PRC), ayon sa isang opisyal ng humanitarian organization ngayong Lunes.

“'Wag nilang tingnan na ang Red Cross ay mati-threaten. Sana tingnan ng gobyerno na baka ma-affect ang services ng gobyerno, ng gobyerno ano, basic services ng gobyerno sa bayan, because we are the first responders,” ani Atty. Lorna Kapunan, miyembro ng Board of Governors ng nasabing organisasyon.

“May sunog, Red Cross. May earthquake, Red Cross. Kailangan ng dugo, Red Cross. May kailangan ng first aid, disaster management, Red Cross. May nawawalang missing o nakidnap, sinong ginagamit? Red Cross. Yun ang mawawala sa gobyerno,” aniya.

Dagdag pa ni Kapunan, maging sa giyera kontra droga ng pamahalaan ay may naitutulong ang PRC.

“Even in terms of the drug program of the President, kasama po tayo d'yan. Meron tayong rehabilitation facilities, meron tayong help to the families.”

“So I don’t think the President, if he rethinks the situation, would want the Red Cross out of his life,” sabi ni Kapunan.

Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte nitong weekend na ititgil niya ang pakikipagtransaksyon ng gobyerno sa PRC kung hindi ito papayag na sumailalim sa isang state audit.

Kasunod ito ng mga pang-iinsulto ni Duterte kay PRC Chairman Sen. Richard Gordon. Ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Gordon ay kasalukuyang nag-iimbestiga sa pagbili ng pamahalaan ng mga pandemic supplies simula noong nakaraang taon.

Ang lumalabas na "word war" ng dalawa ay nangyayari habang papalapit na ang halalan, kung saan sinasabing maaaring tumakbo sa pagka-Pangulo si Gordon, samantalang sa pagka-Bise Presidente naman si Duterte.

Idiniin ni Kapunan na hindi sakop ng Commission of Audit (COA) ang kanilang samahan dahil ito ay isang non-government organization.

Pero paglilinaw niya, maaari namang imbestigahan ng pamahalaan ang mga ahensya nitong nagbigay ng donasyon sa PRC.

“Yung mga sinasabi naman ni Justice Secretary Meynard (Guevarra) na pwedeng i-audit ang Red Cross, eh ang magaling na Secretary po natin ay tama dyan. But it is not the Red Cross that will be audited. Tinatawag ‘to na post-audit. Ang dapat i-audit, yung mga government agencies na nag-donate or nagbigay sa Red Cross. Yun ang subject ng audit,” paliwanag niya.

Dagdag pa ni Kapunan, hindi pa nagkakaroon kahit kalian ng negative audit ang COA sa kanilang samahan.

“And I tell you, idadagdag ko lang, na in all the years, all the more than 70 years of the Red Cross, the Red Cross has not been subjected to any negative audit by COA on the donations given by the government agencies.”

“If at all ‘no, at maliit lang ‘yan 'no, maliit lang na portion na ‘yan. The Red Cross is principally funded by private donations, some of them anonymous,” aniya.

--TeleRadyo, 13 September 2021