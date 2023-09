Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Ipinaliwanag ng Commission on Elections (Comelec) na kahit sino ay maaring magsumbong sa kanilang tanggapan kung may makita man silang paglabag sa Omnibus Election Code.

Ayon kay Comelec Spokesperson Atty. John Rex Laudiangco, hindi lamang mga kandidato ang maaring lumabag sa premature campaigning at paglalagay ng illegal campaign materials.

"Ang paglabag sa premature campaigning, ang paglabag sa illegal campaign materials, ay hindi lamang para sa kandidato, kundi kahit sino po, supporter man o hindi, basta lalabag po dito ay maaring makasuhan at mapakulong natin," paliwanag ni Laudiangco.

Para sa mga may nakikitang paglabag, katulad ng vote buying, premature campaigning, o paglalagay ng illegal campaign materials, dinagdagan na ng Comelec ang paraan para maiparating sa kanila ang mga sumbong.

Ayon kay Laudiangco, maaring magpadala ng email sa Law Department ng Comelec na may email address na law@comelec.gov.ph.

Maari ring ipadala ang mga sumbong sa pamamagitan ng Facebook, X [dating Twitter] at Instagram.

"Pwede po kayo magpadala ng direct message po doon. Hiling lang po namin, sa pagdodokumento po ninyo pakilagay po 'yung lugar, petsa at oras kung saan ninyo nakita po 'yung material para po kami ay mapadali 'yung pagdadala namin ng show cause order sa kandidato," ani Laudiangco.

May hiwalay na Facebook page ang Comelec Task Force Against Premature Campaigning, at maging ang Committee on Kontra Bigay.

Siniguro rin ni Laudiangco na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sinumang magbibigay ng impormasyon sa kanila.

"Yan pong mga pamamaraan na 'yan, kapag po ipinadala ninyo sa amin, kami na po ang magiimbestiga, kami na ang mangangalap ng ebidensya, ituro niyo lamang sa akin," aniya.

"Ang patakaran po natin, papanatiliin po natin ang inyong confidentiality kapag ito po ay inyong hiniling. Ang kailangan lang po namin, ituro niyo po sa amin. Kami na po ang kukuha ng ebidensya," dagdag ni Laudiangco.

Magsisimula ang campaign period para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre 19 hanggang 28.

Gaganapin naman ang eleksyon sa ika-30 ng Oktubre.