Bahagyang tumaas ang hinihinging budget ng gobyerno para sa kalusugan sa 2023. Pero nang himayin ng Kamara, pinagtatapyas ng Department of Budget and Management ang maraming gastusin, kabilang ang pangontra sa COVID-19, ibang nakahahawang sakit at maging sa kanser. Binawasan din ang pondo para sa benepisyo ng health care workers. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 12 Setyembre 2022