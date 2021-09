Pagbabalik sa tinapyas sa 2022 budget ng Comelec isinusulong

Watch more on iWantTFC

Sa gitna ng paghahanda para sa halalan 2022 sa panahon ng pandemya, nagkakaisa ang mga miyembro ng appropriations committee ng Kamara na dapat ibalik ang panukalang 2022 budget ng Commission on Elections. Tinapyasan kasi ito ng Department of Budget and Management nang P15 bilyon. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Linggo, 12 Setyembre 2021