Mga senador bumuwelta sa banat ni Duterte dahil sa imbestigasyon sa Pharmally

Watch more on iWantTFC

May kontra-banat sina Sen. Richard Gordon at Senate Minority Leader Franklin Drilon sa mga patutsada ni Pangulong Duterte dahil sa pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagbili ng gobyerno ng umano'y overpriced na mga face mask at iba pang supply sa Pharmally Pharmaceuticals Corp.

Muli ring dinepensahan ng pangulo ang kaniyang dating economic adviser na si Michael Yang pati ang Pharmally. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 12 Setyembre 2021