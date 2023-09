Watch more on iWantTFC

Inalmahan ng Alliance of Concerned Teachers ang lumabas umanong panukala para tanggalin ang pangalang Marcos na kakabit ng salitang diktadura tuwing tinutukoy ang rehimeng Marcos at panahon ng batas-militar. Pero ayon sa Department of Education, walang babaguhin sa pagtuturo ng bahaging ito ng kasaysayan. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Lunes, 11 Setyembre 2023