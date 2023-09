Watch more on iWantTFC

Isa pa rin sa pinakamagandang destinasyon para sa mga overseas Filipino worker ang Taiwan, ayon sa Manila Economic and Cultural Office (MECO). Kaya tiwala ang ahensiya na kakayaning pangasiwaan ng Taiwan ang tensiyon sa pagitan nila ng China, at protektahan ang kanilang mga mamamayan at mga manggagawang naroon. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Lunes, 11 Setyembre 2023