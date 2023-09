Watch more on iWantTFC

Pinatawag ng National Bureau of Investigation ang principal ng eskuwelahan, kung saan ilang beses umanong hinalay ng isang guro ang kaniyang Grade 5 student. Iniimbestigahan na rin ng Department of Education at ng Commission on Human Rights ang kaso. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Lunes, 11 Setyembre 2023