Dagdag na maritime assets makakatulong sa pagprotekta sa West PH Sea: AFP

Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na dapat palakasin at dagdagan ng Pilipinas ang mga sasakyang pandagat at iba pang kagamitan nito para mas maprotektahan ang West Philippine Sea. Ito'y sa harap ng patuloy na panggigipit ng China sa lugar, at matapos ang muntikang banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa pinakahuling resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 10 Setyembre 2023