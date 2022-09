Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Marami ang naalarma dahil personalized na ang text scams ngayon.

Pero saan kaya posibleng nakuha ang mga numero?

Ayon sa paunang ebidensiya, posibleng nakuha ang mga impormasyon sa pamamagitan ng harvesting o scraping sa application platforms, sabi ni Michael Santos, complaints and investigation division chief ng National Privacy Commission (NPC), sa TeleRadyo ngayong Sabado.

Sang-ayon dito si Angel Redoble, First Vice President at chief information security officer ng PLDT at Smart.

"Puwede rin 'yung open source na scraping ... Kayang mag-scrape ng data using your own script lang na makukuha mo 'yung phone numbers," ani Redoble.

Pero ayon kay Santos, hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na nagmula ito sa hacking o data breach.

"Ang nakuha lang is 'yung name and number. So kung natatakot 'yung mga kababayan natin [na baka] kung ano-ano na 'yung alam [ng scammers], 'yun pa lang ang ... Name and number pa lang 'yung alam nila," dagdag niya.

Sinabi na ng GCash na walang data breach o leak na nangyari. Dahil na rin sa isyu, naglabas ng bagong feature ang mobile wallet para hindi makita ang buong pangalan ng user kapag nagpapadala ng pera.

Nitong Biyernes, sinabi ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na posibleng international criminal syndicates ang nasa likod ng bagong uri ng text scams.

“We actually have already initiated our investigation. We are on top of it right now ... This is more than meets the eye. There are criminal syndicates really that are operating, and these criminal syndicates are international," ani DICT Sec. Ivan John Uy.

Ano naman ang dapat gawin kapag nakatanggap ng SMS-text scams?

Una, huwag i-click ang link na nasa text.

Pangalawa, para sa NPC, mainam na huwag agad burahin ang text message at i-screenshot at i-report ito sa kanila.

"Kung di mo alam 'yung ginagawa mo, don't engage," dagdag rin ni Santos.

Babala niya, magaling magsalita ang scammers at posible pang mabudol ka nila.

—TeleRadyo, Setyembre 10, 2022