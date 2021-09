Watch more on iWantTFC

MANILA – Halos puno na ang mga kamang nakalaan sa mga pasyenteng may COVID-19 sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, ayon sa medical center chief nito.

“We are now actually at 95 percent to 97 percent utilization rate nung aming mga COVID beds,” ani Dr. Alfonso Nuñez.

Ayon kay Nuñez, hindi ito ang unang beses na nagdagdag sila ng kama para sa mga pasyenteng may COVID-19 sa ospital. Nasa 220 beds ang nakalaan para sa mga may coronavirus sa ospital.

Aniya, noong Hulyo ay bumaba ang COVID-19 cases. Pero sa katapusan ng buwan na iyon hanggang Agosto, tumaas muli ang mga kaso.

Dahil dito, dinagdagan ang COVID-19 beds sa 240. Tinaasan pa ulit ito sa pagdami ng mga kaso ng sakit.

"And then from first week of August hanggang second week of August, nakita namin na tumataas pa and then we increased our allocation from 240 to 280. And then last week, we increased again from 280 to 300.”

Aniya, may plano silang magdagdag ng mas marami pang kama, pero kailangan nilang isaalang-alang din ang bilang ng mga health workers sa kanilang ospital.

“We have to consider everything, mga resources na available, especially 'yung manpower.”

Ani Nuñez, problemado sila ngayon dahil may 83 health workers na tinamaan ng COVID-19 sa ospital.

Problema rin, ayon sa kanya, ang mga granular lockdowns sa Quezon City, dahil nahihirapang makapasok sa trabaho ang ilang health workers dahil dito.

“May mga granular lockdowns kasi dito sa Quezon City, and ang sinabi kasing granular lockdown, pati 'yung health care worker na nakatira doon sa barangay, nahihirapan nang pumunta sa amin. And we have actually made adjustments pero ganoon talaga po ang realidad, ganoon po ang patakaran ng (local government unit) and we have to follow that.”

Sa ngayon, nilimitahan na ng ospital ang pagtanggap sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Limitado na rin ang mga outpatient consultations sa nasabing ospital at binawasan ang consultation hours.

“Hindi pa totally zero 'yung mga non-COVID admissions namin and non-COVID activities. Nag-scale down lang po kami. Like for example ang aming outpatient department, bukas pa rin po ngayon, pero scaled down," aniya.

"Ibig-sabihin, dati Monday to Friday bukas ‘yan, and from 7 a.m. to 10 p.m. Pero ngayon, ni-limit na po namin from Monday-Thursday, and from 7 a.m. to around 2 p.m.,” paliwanang niya.

“Yung mga ibang healthcare workers doon sa OPD (outpatient department) kasi, nai-reassign namin sa COVID areas.”

Nanawagan si Nuñez sa publiko na patuloy na sundin ang minimum public health standards. Ito ay sa gitna ng pagsirit ng mga kaso bunsod ng mas nakahahawang Delta variant.

Idiniin din niya ang kahalagahan ng pagpapabakuna para labanan ang nakamamatay na sakit.

“Kasi nakita po namin sa aming pag-aaral, initial na pag-aaral, 69 percent of those who are admitted sa East Avenue Medical Center are unvaccinated,” sabi niya.

— TeleRadyo, 9 September 2021