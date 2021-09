Watch more on iWantTFC

MANILA – Isa na lang ang binabantayang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Batanes, ayon sa provincial health officer nito.

“Sa ngayon meron tayong isa na nakalagay, ito ay matatawag natin na breakthrough infection sa isang senior citizen,” ayon kay Dr. Allan Sande.

“Nakitaan siya ng konting sintomas lang, yung ubo, at kaagad-agad naman kasi medyo mahigpit tayo sa arrival sa ports of entry, pinasok natin siya agad sa isolation facility natin at ginamot yung ubo niya at binabantayan natin. Sa ngayon ang kalagayan naman niya ay nasa tatlong araw na asymptomatic siya.”

Para kay Sande, ipinakikita nito ang kahalagahan ng pagbabakuna para sa mga senior citizen.

“So makikita natin natin dito yung importansya kung saan nakapagpabakuna siya, na-infection siya pero nakita namin yung kaaagad-agad na pag-iimprove sa kondisyon niya,” aniya.

Sa opisyal ng Facebook page nito, sinabi ng lalawigan ng Batanes na ang pasyente ay isang 71-taong gulang na returning resident ng Itbayat. Dumating ito sa probinsya noong Setyembre 1 lulan ng eroplano ng Philippine Airlines.

Ito ang ika-17 kaso na naitala sa probinsya. Naitala ng Batanes ang unang kaso nito ng COVID-19 noong Setyembre ng nakaraang taon.

Ayon kay Sande, mahigpit sila sa pagbabantay ng mga pumapasok sa kanilang probinsya.

“We are taking advantage of the Batanes being malayo sa bansa natin so ito lang yung na-identify natin na ports of entry. So dito tayo dapat maghihigpit ano. So ang quarantine natin sa tingin ko ito yung talagang pinaka gold standard kung saan nanatili na kontrolado namin yung sitwasyon sa COVID,” aniya.

“Sa ngayon, masasabi namin na walang local at walang community transmission from the start [of] this pandemic, but then again we cannot be complacent. Pinapatuloy namin yung community surveillance,” paliwanag niya.

Dagdag pa ni Sande, kalahati na ng kanilang target population ang nababakunahan nila.

“Sa ngayon po ay nakaabot na tayo ng 50 percent sa population namin so we are actually waiting for about 4,000...With this number of vaccines we will probably complete the seven days herd immunity,” aniya.

Nasa 20,000 ang populasyon ng lalawigan ng Batanes. Nasa 14,000 ang bilang ng kanilang target population.

--DZMM, 9 September 2021