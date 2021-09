Watch more on iWantTFC

Hindi na umulan magdamag sa Quezon City at humupa na rin ang baha, pero hindi na muna pinayagan ang ilang lumikas na residente na magsibalikan sa kanilang mga bahay.

Sa Barangay Bagong Silangan, aabot sa 52 pamilya o 188 indibidbwal ang lumikas at nasa evacuation center sa Bagong Silangan elementary school.

Ito ang mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar tulad ng Area 5, Tumana extension, Isla Pulang Bato at iba pa.

May mga modular tents na nakapwesto sa covered court upang mahigpit na maipatupad ang physical distancing.

Ilang pamilya lang din ang pwedeng magsama sa bawat classroom at may modular tents din doon para may tamang distansya sila sa isa't isa.

Sagot ng LGU ang pagkain at iba pang assistance na kailangan ng mga evacuees.

Pansamantala muna sila sa evacuation center habang naghihintay pa ng abiso ang mga taga-barangay mula sa QC disaster risk reduction and management office kung pwedeng bumalik ang mga residente sa kanilang mga bahay.

Ayon sa Quezon City, umabot sa mahigit 100 pamilya ang lumikas mula sa 5 barangay.

Kabilang diyan ang ilang residente sa Barangay Roxas District, Bagong Silangan, Tatalon, Santa Cruz at Doña Imelda.