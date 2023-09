Watch more on iWantTFC

Inamin ng nakatakas na inmate na si Michael Cataroja, na mistulang may mga di maipaliwanag na pangyayari sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Sa pagdinig sa Senado, lumabas din na nagpapasaklolo na ang mismong hepe ng Bureau of Corrections, para masolusyunan ang kakaibang paraan ngayon, ng pagpapasok ng droga sa Bilibid. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Biyernes, 8 Setyembre 2023.