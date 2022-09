Watch more News on iWantTFC

Inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng Office of the Ombudsman ang 4 na opisyal na pumirma sa kontrobersiyal na Sugar Order No. 4. Tinapos na rin ang joint hearing sa House of Representatives kaugnay sa isyu. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Huwebes, 8 Setyembre 2022