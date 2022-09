Mga health worker, patuloy na nanawagan ng kanilang OCA

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Hindi maintindihan ng mga nars at iba pang health worker kung bakit hindi pa naibibigay sa karamihan sa kanila ang One COVID Allowance (OCA).

Ayon kay Cristy Donguines, pangulo ng Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union, ang kanilang mga benepisyo ay naisama na sa pambansang budget ngayong 2022.

“Alam naman po natin talaga itong budget na ‘to sa mga benepisyo ngayon ay nakapasok na sa General Appropriation Act so ibig sabihin national budget na po siya,” aniya.

“Pero hindi po namin alam kung bakit kailangan pa rin po nila manghingi ng budget, sa anong kadahilanan? Nasaan po yung pondo?”

Kuwento niya, marami pang nars sa mga pampublikong ospital ang hindi nakatatanggap ng kanilang benepisyo.

“Ang mga (government-owned and controlled corporation) hospital po natin ang natatanggap lang po nila, lalo sa One COVID Allowance po na ipinangako nila sa atin, ang mga GOCCs nakatanggap hanggang, meron pong nakatanggap hanggang March. Yung iba po, masaklap, hanggang January pa lang.”

“Ang pinakamasaklap po sa lahat yung mga LGUs po natin na wala talaga silang natatanggap kahit singkong duling,” dagdag pa niya.

“Sa amin naman po, mga under, retained hospital po ng (Department of Health) po, ang natanggap po namin ay hanggang June. Pero September na po ngayon, wala pa rin po yung ipinangako nila sa amin na kakulangan.”



“At the same time, yung (Health Emergency Allowance) po na back pay po namin mula July 2021 hanggang December 2021 po ay lumulutang pa rin po sa hangin,” aniya.

Nitong Lunes, nagsagawa ng kilos-protesta ang ilang health worker sa tapat ng DOH para ipanawagan ang pagbibigay ng kanilang allowance.

Sinabi naman ng DOH na sinusubukan na nilang gawan ng paraan ang agarang pabibigay ng mga allowance.

--TeleRadyo, 8 Setyembre 2022