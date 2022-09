Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Inaasahang dadagsain ang mga simbahan sa iba-ibang lugar sa bansa ngayong Huwebes bilang paggunita ng kaarawan ni Mama Mary.

Alas-6 ang unang misa sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo City para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng mahal na birhen o ang tinatawag na Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary.

Ayon kay Fr. Nante Tolentino, rector ng Our Lady of Peace and Good Voyage, bukod sa kaarawan ng mahal na birhen, ngayong Huwebes din ang ika-369 anniversary nang deklarasyon ng titulo bilang Nuestra Senora dela Paz Y Buen Viaje o Our Lady of Peace and Good Voyage.

Dumarayo umano rito ang mga nagpapa-bendisyon ng mga sasakyan pati na ang mga bibiyahe lalo ang mga papunta sa ibang bansa. Magkakaroon ng tinatawag na high mass para ipagdiwang ang kaarawan ni Mama Mary at selebrasyon ng kanyang titulo.

Sa hapon inaasahan na mas marami ang magsisimba pagkatapos ng eskwela at opisina.

Ayon kay Tolentino, wala pang napipili ang Antipolo Cathedral na opisyal na petsa para sa deklarasyon ng simbahan bilang international shrine. Posible umanong sa susunod na taon na ito lalo at hinahanda pa nila ang simbahan para sa selebrasyon.

Target na buwan ang Enero o Hulyo kung saan gaganapin ang conference ng mga obispo ng Pilipinas. Malaking blessing umano ang deklarasyon bilang international shrine ng Antipolo Cathedral.

Ito kasi ang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at sa Southeast Asia at pang-11 sa buong mundo. Mismong ang Santo Papa ang nagde-deklarang international shrine ang isang dambana.

Ang mga nagsisimba kasi rito mga deboto ng Mahal na Birhen na rin sa ibang bansa.

Tuwing pilgrimage season sa buwan ng Mayo hanggang Hulyo, mas marami ang mga deboto at oras-oras ang misa.

Paalala umano ng simbahan sa mga deboto, huwag kalilimutan na magsuot nag face mask. Nasa 100 percent o naka full capacity ang cathedral. - Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News