MAYNILA – "More political" umano ang dating ng "PinasLakas" vaccination campaign kaya hindi ito makabuluhan sa publiko, ayon sa isang eksperto nitong Miyerkoles.

Ayon kay Dr. Maricar Limpin, immediate past president ng Philippine College of Physicians, hindi raw ito nasasagot ang agam-agam ng mga Pilipino sa side effect ng COVID-19 booster shots.

"PinasLakas, wala siyang connect sa bakuna, wala siyang connect sa booster shot campaign. It's really, parang more of a political campaign than a vaccination campaign. I think dapat mas klaro," aniya.

"Yung 'PinasLakas', 'yung Pilipinas lalakas pero ano 'yung ine-expect nating action from the people? Wala e, walang call to action."

Gumawa ng target ang gobyerno noong Hulyo na makapagbigay ng booster shots sa 23 milyong Pilipino.

Ayon sa datos na nilabas nitong Setyembre 6, nasa 2.2 milyon pa lang ang nakakuha ng booster jab. - SRO, TeleRadyo, Sept. 7, 2022