MANILA – Matumal ang naging pagbibigay ng Department of Health ng personal protective equipment (PPE) sa mga nars noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong nakaraang taon, ayon sa isang nars na opisyal din ng Filipino Nurses United.

“Nung panahon po na ipinrocoure nila yang mga items na yan, yang mga PPE, yan po yung panahon na wala namang magamit talagan sa ospital at ang mga nagdonate ay mga private entities. Kadalasan po galling sa private donations yung ginamit naming PPE,” ayon kay Jaymmee de Guzman, na nagtatrabaho sa San Lazaro Hospital.

“Kaya nakakapagtaka na napakalumobo yung mga pinapakita nila. Kahit umpisa palang po, sumisigaw na kami noon na andami pala, daang libong yung sinasabi niyong binili niyo, bakit ‘di natatanggap sa ospital?”

Dagdag pa ni De Guzman, tila hindi rin maganda ang kalidad ng ilang face mask na natatanggap nila noon.

“Merong mga N95 na hindi naman humuhulma sa mukha,” aniya.

“Tapos napakatigas,hindi naman pasado yung filter.”

Iniimbestigahan ngayon sa Senado ang pagbili ng pamahalaan ng umano’y overpriced na PPE para sa mga health workers.

Ani De Guzman, mga donasyong PPE ng pribadong sector ang nakatulong sa kanila sa pagharap sa pandemya noong nakaraang taon.

“Sobrang limitado po noon, lalo na nung last year dahil nga po yung mga N95 nga po, kung ano-anong pamamaraan yung pinapagawa samin para tumagal. Parang sa 12-hour shift minsan nga po isa lang, kahit ilang beses kang pupunta sa pasyente kasi wala pong supply. Nakakadoble lang kami nagpalit kami pag may mababait na tao na mga NGOs, katulad ng mga ibang ano na mga private citizen na nagdo-donate sa amin ng N95. Doon po kami nagsurvive,” paliwanag niya.

Inalmahan din ni De Guzman ang pag-angkin ng DOH sa mga PPE na ibinibigay nito sa mga ospital.

“Laging ‘pag may pinapadala sa amin ang DOH, sinasabi donation ng DOH. When in fact hindi po yan donation ng DOH. Dahil pinamprocure po niyan ay pera din ng bayan,” aniya.

DZMM, 8 September 2021