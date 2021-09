Luzon at Visayas, hinagupit ng Bagyong Jolina

Watch more on iWantTFC

Higit 12,000 indibidwal ang apektado ng hagupit ng Bagyong Jolina sa Luzon at Visayas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot sa 2,000 pamilya ang nasa evacuation center sa iba-ibang rehiyon. Pinakahuling nag-landfall ang bagyo sa San Juan, Batangas, kung saan nagdulot ito ng baha at iba pang pinsala sa lalawigan. Nagpa-Patrol, Andrew Bernardo. TV Patrol, Miyerkoles, 8 Setyembre 2021