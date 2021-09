Watch more on iWantTFC



Pormal nang inilunsad nina Sen. Ping Lacson at Sen. Tito Sotto ang kanilang tambalan sa pagkapangulo at bise presidente sa Halalan 2022. Nangako silang ibabalik ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaan at mas paiigtingin ang laban kontra COVID-19 at katiwalian. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 08 Setyembre 2021