MAYNILA - Labindalawang lugar sa San Juan ang nakasailalim sa granular lockdown, ayon sa alkalde nito.

Binibigyan ng pagkain na sapat para sa 2 linggo, pinapa-test at mino-monitor ang mga residente sa ilalim ng granular lockdown, ani San Juan mayor Francis Zamora.

"Dahil nga po sila ay naka-gran lockdown, ibig sabihin they are potentially virus carriers already . . . So kailangan talaga tapusin ang 14-day quarantine," aniya sa ABS-CBN Teleradyo.

Handa rin ang lungsod kung sakaling natuloy ang pagpapatupad ng general community quarantine with alert levels sa Metro Manila, dagdag ng alkalde.

Mayroong 731 active cases sa San Juan, kabilang dito ang 269 asymptomatic, 431 mild cases, 23 moderate patients, 5 severe cases, at 3 critical patients, ayon kay Zamora.