Isinagawa nitong Miyerkoles ang national convention ng PDP-Laban-Cusi wing, na dinaluhan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, ninomina ng partido si Sen. Bong Go bilang standard bearer sa 2022 at si Duterte bilang ka-tandem. Habang game si Duterte sa pagtakbo, patuloy naman ang pagtanggi ni Go. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 08 Setyembre 2021