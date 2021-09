Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nasa 101 pasahero ang nagpositibo sa COVID-19 antigen test pagbaba ng Calapan Port sa Oriental Mindoro, ayon sa lokal na pamahalaan.

Nasa 1,300 residente ng Oriental Mindoro na umuwi sa probinsiya dahil nawalan ng hanapbuhay ang binigyan ng libreng antigen test noong Setyembre 4 at 5, ayon sa pahayag ng provincial information office nitong Martes.

May 500 pa ang bibigyan ng libreng antigen test sa kanilang mga tahanan, dagdag nito.

Ihahatid ang 101 nagpositibo sa mga isolation facility ng kanilang local government unit para doon mag-quarantine, ayon sa PIO.

Samantala, wala namang stranded na pasahero sa Calapan Port dahil sa bagyong Jolina, ngunit may pila ng mga truck, ayon kay port manager Leo Romero.

"Wala naman pong stranded dahil maaga pa sila'y naabisuhan," aniya sa pahayag sa Teleradyo.

"Simula alas-3 ng madaling araw, malakas ang hangin at malakas ang ulan. Wala pa naman po so far kaming naa-assess (na damage) dahil kalakasan ang hangin at bagyo."