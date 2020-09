OFW sa Lebanon, humingi ng tulong makauwi sa Pilipinas

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Humingi ng tulong ang isang Filipino domestic worker na nakabase sa Lebanon na makasama sa susunod na batch ng mga uuwing overseas Filipino workers sa Pilipinas.

"Sana makasama ako sa susunod na flight," ayon kay Bernadette Ramos.

May 1 taon at 3 buwan na siyang palipat-lipat ng amo dahil hindi naging maganda ang kaniyang sitwasyon sa mga ito.

Bukod sa tatlong buwang walang sahod, may insidente din umanong hinihipuan siya ng kaniyang amo kaya nagpasya siyang tumakas.

“Pagtakas ko, hinahanap po nila ako at tinatakot na ikukulong daw and kung nasa embassy daw ako kukunin daw nila ako at ikukulong,” sabi niya sa panayam sa ABS-CBN Teradyo Martes ng umaga.

Agosto 30 tumakas si Ramos mula sa bahay ng kaniyang agent kung saan siya pansamantalang dinala matapos ibalik sa agency

“Wala naman po akong ninakaw. Wala po akong pinatay so bakit nila ako ikukulong tapos pinagbabayad pa nila ako ng 1200 dollars for the iqama,” sabi niya.

Matapos tumakas, nagtungo sa Philippine Embassy si Ramos pero hindi umano siya tinanggap doon.

“Kasi need daw po nila ng negative RT-PCR test kasi lockdown dito. ‘Di pa sila tumatanggap ng takas o magrereport sa embassy. Kaso wala naman po akong pera, anong ipapang swab test ko,” sabi niya.

Nangako naman si Administrator Hans Leo Cacdac ng Overseas Workers Welfare Administrator na tutulungan si Ramos sa kaniyang problema para na rin tuluyang makauwi sa Pilipinas.

Samantala, sinabi ni Cacdac na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong apektadong ng naganap na pagsabog sa Beirut.

“In fact, 'yung mga unang sugatan nakauwi na sa kanilang mga region at patuloy yung pagmamanman natin sa sitwasyon nila,” sabi ni Cacdac.