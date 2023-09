Comelec pinaalala ang mga bawal sa kampanya para sa BSKE

Watch more on iWantTFC

Nagpaalala ang Commission on Elections tungkol sa mga ipinagbabawal na campaign materials para sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kabilang diyan ang mga T-shirt, baller pati pamaypay. Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Huwebes, 7 Setyembre 2023