Abiso sa mga taga-Navotas, pansamantala munang nakasara ang Tanza Health Center, isang government health center sa lungsod.

Sa impormasyon na inilabas ng lokal na pamahalaan, magtatagal ng isang linggo ang temporary closure upang mag-disinfect doon.

Kaya wala munang maibibigay na libreng gamot para sa mga may sakit, at pills at injectables para sa mga nagfa-family planning. Isang linggo din munang walang pagbibigay ng bakuna sa mga bata at ibang laboratory services.

Tuloy naman ang kanilang e-konsulta para sa mga nais magpa-check up mula alas-8 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon. Magmessage lang sa official social media pages para makapag-appointment.

Nakasara rin muna ng isang linggo ang kanilang lying-in clinic. May mga harang na pansamantala sa gate ng clinic at security personnel na nagbabantay sa lugar para maabisuhan ang mga pupunta.

Inaabisuhan ng awtoridad ang mga apektadong residente na pansamantala munang bumili ng gamot sa labas.