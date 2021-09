Watch more on iWantTFC

MANILA– Nangangailangan ng dagdag na health care personnel ang Lung Center of the Philippines sa gitna ng pagbugso ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

“We are actually hiring personnel. Nurses, nursing aides, radiology technicians, medtechs, respiratory therapists, hanggang nutritionists, dietitians, lahat po 'yan kailangan namin because we really need to expand,” ani Dr. Norberto Franciso, tagapagsalita ng ospital.

“Even if you have the rooms, and then lalagyan mo ng equipment, kung walang personnel, hindi rin tatakbo. It’s an operational challenge but we need all of these things in order to run a hospital for COVID.”

“Matrabaho po, masalimuot pero kailangan po nating gawin. Kawawa po yung nagkakasakit,” sabi niya sa isang panayam sa TeleRadyo.

Maaring tumawag sa telepono bilang 8-924-6101 ang mga aplikante, ayon kay Francisco.

Dagdag niya, 164 sa 194 na kama sa ospital ay inilaan nila para sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa 164 na ito, 151 o 92 porsiyento ang kasalukuyang okupado.

“Ito pong 92 percent ‘pag hinimay namin sa mga critical at non-critical, eh mga a handful lang itong bakante. Mapupuno ho 'yan agad-agad dahil 'yung mga nakahintay sa emergency room, iaakyat na po namin,” aniya.

Payo niya, mas maiging tumawag muna ang mga pasyenteng nais pumunta sa kanilang ospital para masigurong may kama pang magagamit ang mga ito.

“We don’t refuse [admission] pero ang final decision niyan will depend on the number of beds in the hospital.”

— TeleRadyo, 7 September 2021