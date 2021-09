Watch more on iWantTFC

Nangangailangan ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ng karagdagang suplay ng oxygen lalo't tuloy tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga COVID-19 cases sa mga ospital sa rehiyon. Sa Amai Pakpak Medical Center sa Marawi City, lagpas pa sa itinakdang kapasidad ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 na kasalukuyang naka-admit. May ilan ding mag-aasawang tinamaan ng virus na naghahati na sa mga kama. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Martes, 7 Setyembre 2021.