Manila Bay makeover planned before COVID-19 pandemic: Isko Moreno
ABS-CBN News
Posted at Sep 07 2020 11:13 AM
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