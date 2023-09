Watch more on iWantTFC

Nakunan ng CCTV ang biglang panghaharang sa isang motorcycle rider gamit ang metal barrier sa Cebu City noong Agosto 29, pasado alas-5 ng hapon.

Ayon sa rider na si Marson Mangubat, naghihintay siya ng mga pasahero sa isang terminal malapit sa naturang kalsada nang sabihan umano siya ng isang guard na umalis dahil ipinagbabawal ito sa lugar.

Nang paalis na siya, sinabihan pa umano siya ng guard: "Unsa man gahi ka? (Matapang ka?)"

Binaybay ni Mangubat ang kabilang kalsada at dito na siya biglang hinarangan ng barrier, dahilan para matumba siya at maabutan ng guard na nauna niyang nakaalitan.

Ayon kay Mangubat, tinekitan siya para sa "obstruction on the flow of traffic" ng mga guard.

Dagdag pa ng rider, nasugatan siya at nagkapasa dahil sa pagkakasemplang.

Iniimbestigahan na ng Cebu City Transportation Office ang insidente. Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang security agency ng mga guard na sangkot sa nangyari.

(Ulat ni Annie Perez)