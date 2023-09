DOH: Kaso ng leptospirosis patuloy na tumataas

Watch more on iWantTFC

Tumaas muli ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Ayon sa Department of Health, inaasahang darami pa ang mga kaso dahil sa mga pag-ulan at pagbaha bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Miyerkoles, 6 Setyembre 2023