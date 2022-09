Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Pansamantala munang inalis ang mga police community precinct (PCP) sa Quezon City.

Ayon sa pamunuan ng Quezon City Police District, mas madali malapitan ang pulisya kapag nasa labas ang mga ito at mas mainam na nagpapatrolya sila.

Kapag nasa PCP umano, nasa loob lang ang mga pulis na naghihintay lang nang magrereklamo at police assistance at kadalasan nga natutulog pa umano ang ilan dito.

Kaya naman para masigurong gising ang mga pulis na nadeploy sa lansangan sa buong magdamag, sorpresang nag-ikot at nag-inspeksyon ang deputy district director ng operations ng QCPD sa mga crime-prone areas sa siyudad.

Unang pinuntahan ng mga pulis ang LITEX at IBP Road sa Batasan at kinumusta ang mga vendor, mga kumakain, at commuter doon.

Nasita pa nga ang isang pasahero na walang face mask na kalaunan binigyan ng pulisya.

Agad nagtayo ng checkpoint diyan para naman sa anti-criminality campaign.

Matapos sa LITEX, sa Luzon Ave. naman nagpunta ang inspection team para tingnan ang mga nakaposteng pulis sa lugar, ininspekyon ang kanilang mobile at kinausap na rin ang mga tricycle driver na magdamag na nakaantabay sa pilahan.

Nagtapos ang inspeksyon sa Police Station 2 sa Masambong kung saan tinignan ang kalinisan ng istasyon, ang blotter log book at ang kaayusan ng detention facility. – Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News