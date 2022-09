Watch more News on iWantTFC

Sumiklab ang sunog sa bahagi ng isang gusali sa ABS-CBN Compound sa Quezon City nitong umaga ng Martes, dahilan para pansamantalang tumigil ang ilang live news programs.

Bandang alas-7 ng umaga nang magsimula ang sunog sa Main Building, kung saan matatagpuan ang production studio at opisina ng Integrated News and Current Affairs division na nagpapatakbo sa Teleradyo at ABS-CBN News Channel.

Kinailangang suspendehin ang live programs at palabasin ng gusali ang mga empleyado matapos mabalot ng makapal na usok ang gusali.

Ayon sa isang testigo, nanggaling ang sunog sa opisina ng Knowledge Channel sa ika-3 palapag ng gusali.

Sa inisyal na imbestigasyon ng ABS-CBN Safety and Events Risk Management Department, electrical outlet sa opisina ang pinagmulan ng apoy.

Agad naapula ang sunog makalipas ang ilang minuto dahil sa sprinkler at alarm system ng building.

Pero dahil sa kapal ng usok, napilitan ang safety unit na basagin ang mga bintana sa gusali para mabombahan ng tubig ang lugar.

Wala namang naiulat na sugatan sa insidente at bumalik sa ere ang live programs bandang alas-10 ng umaga.