MANILA – Lagpas na sa kapasidad ang ilang mga ospital sa lalawigan ng Agusan del Sur dahil sa pagbugso ng mga kaso ng COVID-19 sa probinsya, ayon sa health officer nito.

Ayon kay Dr. Jacquelline Momville, patuloy ang pagtanggap nila ng mga pasyente na may COVID at maging ng mga pasyenteng walang COVID sa kanilang mga ospital.



“Yung aming provincial hospital po ay 100 bed capacity, ngunit inextend po namin ano, minsan nasa 180 percent yung occupancy namin, or aabot minsan sa 200 percent.”

“So sinusubukan talaga naming na i-accept both COVID and non-COVID po. Mahalaga din po yung non-COVID kasi may mga pasyente din po tayo na non-COVID so importante na may inilaan din kaming beds para sa kanila,” paliwanag niya.

Ani Momville, ilang beses na ring pinalawak ang kapasidad ng kanilang mga ospital para makatanggap ng mas marami pang pasyente.

“Sa ngayon po kasi yung ating cases, sobra na po sa kapasidad ng aming probinsya. Actually nag-expand na po kami nang expand sa aming mga beds para sa mapasok lang yung ating COVID patients.”

May 1,759 na aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya, ayon sa pinakahuling tala noong Setyembre 4.

Ayon kay Momville, nasa 90 porsiyento ng mga pasyente sa ospital sa kanilang lugar ay hindi bakunado.

“Sa mga nagkakasakit, halimbawa po dito sa ating provincial hospital, sa isang census po, mga yung not vaccinated ay nasa 90 percent. Tapos po, ang mga namamatay, hindi rin po vaccinated.”

Pero dagdag niya, wala pa silang naitatalang pasyenteng bakunado kontra COVID-19 na namatay dahil dito.

Ani Momville, para makatulong na mabawasan ang bilang ng mga pasyenteng nasa ospital, inililipat nila sa mga provincial temporary treatment monitoring facility ang mga pasyenteng bumubuti na ang kalagayan.

Meron ding isolation facilities ang mga munisipyo, dagdag pa niya.

Patuloy rin aniya ang testing at contact tracing sa probinsiya, sa tulong na rin ng mga barangay health emergency response team at mga contact tracers mula sa Department of the Interior and Local Government at Department of Health.

--DZMM, 6 September 2021