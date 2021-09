Watch more on iWantTFC

Patay ang dalawang hinihinalang rebelde sa enkwentro sa mga pulis at sundalo sa Irosin, Sorsogon ngayong Linggo. Dalawang iba pa naman ang sumuko.

Ayon kay PBGen Jonnel Estomo, Regional Director ng Bicol Police, bumuo ng composite team mula sa iba't ibang units ng PNP at AFP sa Bicol para sa isang intelligence-driven na combat operation.

Nagtungo ang Joint Task Force Bicolandia sa boundary ng barangay Patag at Cawayan kung saan nakasagupa nila ang nasa 40 mga hinihinalang rebelde.

Umabot ng isang oras ang bakbakan. Patay ang dalawang umanoy rebelde kabilang ang isang wanted person na may 5 million peso reward pa. May dalawang iba pa na sumuko.

Nakumpiska rin sa grupo ang nasa anim na M16 rifle na may mga bala at iba pang dokumento ng grupo.

Ayon kay Estomo, ang grupo na nakasagupa nila ay nagtatago sa bundok ng Sorsogon at iba pang probinsya sa Bicol. May plano umano ang grupo na umatake sa mga istasyon ng pulis at detachment ng Philippine Army.