Idinetalye ng kasambahay na si Elvie Vergara sa pagdinig sa Senado ang dinanas umano niyang pagmamaltrato sa kamay ng kaniyang mga amo. Pinahayag din ng Department of Labor and Employment at Commission on Human Rights na kumikilos na rin sila para tulungan si Vergara. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 5 Setyembre 2023.