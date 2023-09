Watch more on iWantTFC

'Nakakalungkot even siguro sa nagdedesisyon."

Ito ang naging reaksyon ni law professor at dating MTRCB chairman Atty. Eugenio "Toto" Villareal tungkol sa desisyon ng MTRCB na suspendihin ang "It's Showtime" nang 12 araw dahil sa Hulyo 25 episode kung saan kumain ng cake si Vice Ganda at Ion Perez.

Ayon sa MTRCB, dalawang beses na nagbigay ng babala ang board sa "It's Showtime" ngayong taon.

Para kay Villareal, malaking dagok ang 12-araw na suspensyon di lamang sa mga artista kundi sa mga ordinaryong crew ng "It's Showtime."

Tuloy naman ang pag-ere ng "It's Showtime" sa online platforms at social media dahil hindi ito sakop ng MTRCB, ani Villareal.

Plano namang maghain ng ABS-CBN ng isang motion for reconsideration sa desisyon ng MTRCB.

Ayon kay Villareal, ang pagpataw ng MTRCB nang anumang parusa ay nasasaad sa Presidential Decree No. 1986 "applying contemporary Filipino cultural values as standard kung ito ay objectionable for being immoral, indecent, contradict to law or good custom."