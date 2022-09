Pilipinas, hindi kailangan mag-angkat ng maraming asukal: grupo

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Hindi nangangailangan ang Pilipinas ng malaking importasyon ng asukal, ayon sa isang grupo ng sugar producers sa bansa.

Ayon kay Manuel Lamata ng United Sugar Producers Federation, nag-umpisa na ang sugar milling sa ilang bahagi ng bansa.

“Kasi it’s better to err in caution na angkat tayo muna kahit kalahati lang ng 300,000 (metric tons) na pinopropose ni (dating SUgar Regulatory Administration head) Manuel Serafica na mali, mali yun. 150,000 okay tayo doon kasi sobra-sobra na swapang yung mga retailer, trader. Sobra na yung 100,000,” aniya.

“Pagpasok po ng 150 po sigurado bababa yan,” dagdag pa niya.

“Malaki na po ang na-milling natin, by the end of this month po siguro rest assured mga 100,000 tons of raw sugar po, na-produce na,” aniya.

--TeleRadyo, 5 Setyembre 2022