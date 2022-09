Imbestigasyon sa halalan debates tuloy kahit magretiro ang ex-spox: Comelec

Watch more News on iWantTFC

Personal at kalusugan ang dahilan ng maagang pagreretiro ng dating tagapagsalita ng Commission on Elections na si James Jimenez. Tiniyak naman ng Comelec na hindi makakaapekto ang early retirement ni Jimenez sa fact-finding investigation sa naging aberya sa presidential at vice presidential debates noong Abril. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Lunes, 5 Setyembre 2022