Sara Duterte ipinagtanggol ang P500-M confidential, intelligence funds

Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang hinihinging P500-million confidential at intelligence funds para sa Office of the Vice President. Sa gitna ito ng mga tanong tungkol sa nasabing pondo. Giit ng bise presidente, hindi nila ipipilit na hingin ito kung ayaw ibigay ng Kongreso. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Lunes, 4 Setyembre 2023.