NTF-ELCAC, CBCP panel humingi ng pang-unawa sa gitna ng batikos

Tiniyak ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na magiging mas maingat at may matibay na basehan ang mga magiging pahayag nito kaugnay sa ilang indibidwal o organisasyon. Muli ring nilinaw ang papel at partisipasyon ng Episcopalian Commission on Public Affairs ng CBCP bilang kinatawan ng pribadong sektor sa NTF-ELCAC executive committee. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Lunes, 4 Setyembre 2023.